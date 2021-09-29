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Будет беспокоить еще пол года: какие симптомы COVID-19 самые "стойкие"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
29 сентября, 13:35
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Ученые привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом к исследованию
Симптомы COVID могут проявляться еще полгода. Коллаж: "Сегодня"
Симптомы COVID могут проявляться еще полгода. Коллаж: "Сегодня"

Согласно новому исследованию, каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один симптом длительного COVID. Симптомы могут проявляться до шести месяцев после болезни.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели исследование. Они привлекли более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в США.

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Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом Covid, диагностированный через три-шесть месяцев после заражения.

"Результаты подтверждают, что значительная часть людей всех возрастов может пострадать от ряда симптомов и проблем в течение шести месяцев после заражения COVID-19.

Более чем у одной трети пациентов был диагностирован хотя бы один из длительных симптомов Covid в период от трех до шести месяцев после их заболевания COVID-19", — сказал научный клинический сотрудник NIHR доктор Макс Таке.

Наиболее частые симптомы:

  • проблемы с дыханием;
  • абдоминальные симптомы;
  • усталость;
  • боль;
  • беспокойство;
  • депрессия.

Как сигареты влияют на больных COVID-19

Ранее мы сообщали, что согласно новому исследованию, курильщики с гораздо большей вероятностью рискуют быть госпитализированными с COVID-19, вплоть до 80%, и имеют больше шансов умереть от этой болезни, чем те, кто никогда не курил.

"Исследование укрепляет нашу уверенность в том, что курение табака не защищает от COVID-19, поскольку их менделевский рандомизационный анализ менее подвержен искажениям, чем предыдущие наблюдательные исследования", – написали доктор Энтони Лаверти и профессор Кристофер Миллетт из Имперского колледжа Лондона.

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Это исследование, которое объединило данные наблюдений и генетические данные о курении и COVID-19 для усиления доказательной базы, противоречит исследованиям, опубликованным в начале пандемии, предполагающим, что курение может помочь защититься от коронавируса. Позднее это исследование было отозвано после того, как обнаружилось, что некоторые из авторов статьи имели финансовые связи с табачной промышленностью.

Доктора использовали медицинские записи терапевтов, результаты тестов на COVID-19, данные о госпитализации и свидетельства о смерти, чтобы выявить связь между курением и COVID-19 у 421 469 участников британского биобанка.

По сравнению с теми, кто никогда не курил, у нынешних курильщиков на 80% больше шансов попасть в больницу и значительно больше шансов умереть от COVID-19, если они заразятся коронавирусом.

"Наши результаты убедительно свидетельствуют, что курение связано с риском развития у вас тяжелой формы COVID, так же как оно влияет на ваш риск сердечных заболеваний, различных видов рака и всех других состояний, с которыми, как мы знаем, связано курение. Похожее можно сказать и по поводу COVID. Так что сейчас, может быть, самое подходящее время выбросить сигареты и бросить курить",– сказал доктор Клифт.

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