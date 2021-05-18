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Будет дефицит. Индия не спешит возобновлять экспорт вакцин от коронавируса

18 мая, 15:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

До октября власти Индии планируют использовать все производимые вакцины внутри страны

Индия пока не будет экспортировать вакцины от коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Индия пока не будет экспортировать вакцины от коронавируса. Коллаж "Сегодня"

Индия, где сейчас бушует COVID-19, до октября не будет возобновлять экспорт вакцин против кронавируса, все произведенные препараты будут направляться для внутреннего использования.

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Об этом сообщили три источника в правительстве страны, передает Reuters.

Такая задержка усугубит дефицит поставок вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источники заявили, что кампания вакцинации в Индии теперь будет иметь приоритет, поскольку ее число случаев инфицирования коронавирусом превышает 25 миллионов, а ежедневное число погибших достигает рекордного уровня.

"Это было внутреннее обсуждение, и некоторые страны попросили не ожидать выполнения Индией экспортных обязательств с учетом текущей ситуации", - сказал источник.

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Два других источника заявили, что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию крайне заразного варианта COVID-19 с тройной мутацией, распространяющегося в Индии, как вариант, который стал глобальной угрозой для здоровья.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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