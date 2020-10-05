Будет воевать с Азербайджаном: сын премьера Армении записался в армию

Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна принял решение отправиться в Нагорный Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях с Азербайджаном в качестве добровольца.

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Об этом 20-летний Ашот Пашинян сообщил на своей странице в Facebook 5 октября.

"Только что на центральном вокзале я вызвался добровольцем. Уважаемые сослуживцы, настал наш черед отдать свой долг Родине", – написал сын премьера, прикрепив снимок, на котором он, надев камуфляжный костюм, записывается у военкома.

Фото: facebook.com/ashot.pashinyan.9

Стоит отметить, что во время одного из прошлых обострений в Карабахе, которое случилось, в июле 2018 года Ашот Пашинян уже записывался добровольцем в регион.

Как уже сообщалось, новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года. На этом фоне власти Армении разрешили мужчинам в возрасте 18-55 лет выезжать за пределы страны только с письменного разрешения военкомов.

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Ранее Никол Пашинян допустил возможность начала мирных переговоров с Баку, но только при условии прекращения азербайджанскими военными боевых действий.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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