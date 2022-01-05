"Буду действовать максимально жестко": срочное обращение президента Казахстана Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет Безопасности. До сих пор пожизненным председателем совбеза был Нурсултан Назарбаев.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны", – сказал Токаев.
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В своем обращении президент заявил, что как председатель Совета Безопасности с сегодняшнего дня он намерен действовать "максимально жестко" в отношении нарушителей. Кроме того, он объявил, что не будет покидать столицу Казахстана, он останется в городе.
Также Токаев пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.
Отметим, это уже второе обращение Токаева за последние двое суток. 4 января он уже выпустил заявление из-за протестов в Казахстане и призвал "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне".
Протесты в Казахстане
- Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Причиной недовольства людей стало решение правительства о повышении тарифов на газ на 50%.
- Во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- Казахстанские власти сначала настаивали, что для роста цен на газ есть "веские причины", связанные с "рыночными условиями", однако в итоге пошли на уступки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, однако протесты не прекратились.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.