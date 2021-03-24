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Украина рискует снова остаться без вакцин. Индия приостанавливает экспорт CoviShield

24 марта, 21:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вакцину не отправляли за границу с 18 марта

Индия временно останавливает экспорт вакцины CoviShield, которую покупает Украина, чтобы обеспечить ею собственное население.

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Об этом сообщает Reuters.

В Минздраве Индии отметили, что в стране новым всплеск заболеваемости, поэтому хотят расширить кампанию вакцинации населения. Власти заказали в Serum Institute of India около 141 млн доз вакцины.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что вакцину не отправляли за границу с прошлого четверга. Приостановка экспорта затронет механизм COVAX, в рамках которого препарат должна была получить и Украина.

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Сейчас индийский производитель уже задержал поставки препарата в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca из-за того, что она нарушает договор о поставках.

Кроме того, Индия может приостановить поставку в Украину следующей партии вакцины CoviShield. Причина – информационная кампания против индийской вакцины в нашей стране.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Индия вакцинация вакцина коронавирус Covishield
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