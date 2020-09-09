Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины

Бывший президент Польши Александр Квасьневский рассказал о своих впечатлениях при первом визите в Украину и что его больше всего поразило. Об этом он говорит в видеообращении, размещенном на странице Ukraine NOW в Facebook.

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"Когда я впервые посетил независимую Украину, я был поражен ее величием и отличием. Я всегда понимал и не раз убеждался, что Украина – это не Россия. Украина – красивая страна с ее Черным морем, Карпатами, величественными реками и красивыми городами", – заявил экс-президент.

Он также отметил, что Украина – страна замечательной культуры и сложившейся традиции сосуществования разных языков и конфессий.

Больше же всего, по его словам, Квасневского поразили украинцы, особенно – молодежь.

"Очень энергичные, очень решительные, талантливые и готовы работать и бороться за демократическое будущее суверенной Украины. Я поражен молодежью и я думаю, что молодое поколение и является двигателем, благодаря которому украинцы готовы построить такую ​​прекрасную демократическую Украину, часть нашего процветающего мира", – считает он.

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В конце видео экс-президент Польши, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, пожелал украинцам успехов в построении демократической и процветающей Украины.

Напомним, посольство Соединенных Штатов в Украине 24 августа разместило необычное поздравление для украинцев в связи с Днем Независимости – дипломаты сыграли версию известной украинской песни в стиле не менее известного американского ретрошлягера.

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