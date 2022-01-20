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Бывший Папа Римский Бенедикт XVI замешан в педофильском скандале: все подробности

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 января, 21:49
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Бенедикта XVI обвинили в бездействии в докладе о насилии над детьми
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Коллаж "Сегодня"
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми, опубликованном в Германии в четверг 20 января. Сообщается, что Бенедикт XVI знал о священниках, совершавших насилие над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена, сообщает DW.

"Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности. В обоих случаях обвиняемые оставались служить пасторами", – заявил адвокат Мартин Пуш.

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Суть скандала

По данным юридической фирмы Westphal Spilker Wastl, проводившей расследование, Бенедикту не удалось предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетними во время его пребывания на посту архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского с 1977 по 1982 год.

Всего фигурирует четыре случая, связанных с Бенедиктом. В двух случаях речь идет о священниках, которых по закону обвинили в жестоком обращении с детьми, но которым разрешили продолжить свое служение в церкви.

Церковь также не принимала официальных дисциплинарных мер в отношении священнослужителей, и, вероятно, их жертвам не было оказано никакой помощи.

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Другое дело было связано с известным растлителем малолетних Петером Х., которого в 1980 году перевели из Эссена на западе Германии в Мюнхенскую и Фрайзингскую архиепископию, когда ею руководил Бенедикт, в то время архиепископ Йозеф Ратцингер.

Нынешнего мюнхенского архиепископа Рейнхарда Маркса также обвинили в том, что он не вмешался и не дал ход расследованию двух случаев жестокого обращения с детьми.

В отчете говорится о не менее, чем 497 случаях жестокого обращения в Мюнхенской архиепископии в период с 1945 по 2019 год. Оно в основном касалось детей и юношей.

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Ватикан выразил "шок и стыд" в ответ на разоблачения злоупотреблений.

Опубликованный отчет является последним на этот момент скандалом с жестоким обращением с детьми, затронувшим католическую церковь.

Что известно о Бенедикте XVI

  • Папа Римский Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, занимал должность главы католической церкви с 2005 по 2013 год. Он сменил на папском престоле Иоанна Павла II.
  • Стал первым Папой Римским немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет.
  • Бенедикт XVI установил рекорд долгожительства среди Пап Римских. 4 сентября 2020 года, когда ему исполнилось 93 года, 4 месяца и 19 дней, Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой, побив предыдущий рекорд.
  • 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о решении отречься от престола с 28 февраля в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
  • Он является третьим Папой за всю историю католической церкви (предыдущие отречения – папы Целестина V в 1294 году и папы Григория XII в 1415 году) и первым за последние шестьсот лет, который отрекся от престола.
  • После своего ухода Бенедикт XVI первым в истории получил титул почетного Папы или Папы Римского на покое.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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