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Бывшую "Мисс Беларусь" арестовали за протест против Лукашенко (фото)

12 ноября, 18:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Одна из самых красивых женщин страны Ольга Хоженкова приведет под арестом 27 дней

Суд в Беларуси приговорил почти к месяцу ареста модель Ольгу Хижинкову, которую признали виновной в участии в двух акциях против 26-летнего правления Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает TUT.by.

В 2008 году Хижинкова победила на конкурсе красоты "Мисс Беларусь" и представляла свою страну на международном конкурсе "Мисс Мира".

А 8 ноября она оказалась одной из задержанных за участие в прошедшей в тот же день акциипротив фальсификаций на выборах и насилия над демонстрантами. Позже ей дали 12 суток ареста. Сама женщина отрицает свою вину и утверждает, что была задержана безосновательно.

Отбывая наказание, суд изучил ее Instagram и, поскольку женщина активно выкладывала фотографии с протестов, признал ее виновной в участии в другим запрещенном митинге – 11 октября. В связи с этим модели дали еще 15 суток ареста.

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Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

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Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Ольга Хижинкова. Фото: instagram.com/volgena

Напомним, что протесты в Беларуси длятся уже больше трех месяцев – они начались после президентских выборов 9 августа, результаты которых оппозиция, Запад и Украина назвали сфальсифицированными и отказались признавать. Однако Александр Лукашенко не принял мнение своих сограждан и вместо этого правительство Беларуси запретило иностранцам въезжать на территорию страны.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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