Центр Минска оцепили колючей проволокой, стянули водометы и БТР (фото и видео)

На площадь Независимости в центре Минска, где запланирована очередная акция протеста, стянули силовиков и специальную технику – водометы, бронетранспортеры и автозаки.

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Как сообщает TUT.BY, милиция перекрыла вход на центральные площади города.

Также были перекрыты на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". Поезда не останавливаются на этих станциях, а Минский метрополитен попросил извинения за "временные неудобства", которые появились "ради безопасности пассажиров".

Ранее в министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций". Также в МВД призвали митингующих не брать с собой на акции протеста детей.

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Между тем официальный сайт министерства внутренних дел, который недавно был взломан и "объявил в розыск" Александра Лукашенко, не работает.

Видео: Tut.by

По словам очевидцев, силовики со щитами, а также спецтехника расположились вдоль основных улиц и площадей центра Минска. Площадь Независимости оцепили со всех сторон, а пешеходы возмущались тем, что им не позволяют воспользоваться подземными переходами.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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