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Чехия меняет правила размещения беженцев из Украины: что нового

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 01:34
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В закон Lex Ukraine о проживании украинцев внесли коррективы
На украинских беженцев в Чехии ждут изменения/Фото: коллаж: "Сегодня"
На украинских беженцев в Чехии ждут изменения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Правительство Чехии представило изменения в Lex Ukraine — закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

Об этом сообщает Dennik.

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Подробности

Поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за высших социальных выплат.

Кроме того, предложенные чешским правительством изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но одновременно сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней. Также поправки предполагают сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Еще одно изменение — государство не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляют питание и другие удобства.

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Канада эвакуирует из Польши украинских беженцев

Уже вскоре Канада организует три чартерных рейса для украинских беженцев, которые находятся в Польше.

Самолеты вылетят из Варшавы и направятся в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня). В Канаду смогут прилететь около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.

Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении перелетов и оплатит счет. По словам источника, места будут распределяться бесплатно в порядке живой очереди. Попытаться зарезервировать место смогут только украинцы, получившие визу в рамках нового разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях между Канадой и Украиной (AVUCU).

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Вскоре владельцы виз получат на свой электронный адрес письмо с инструкцией о регистрации в очередь на рейс.

По прибытии в Канаду украинцам, у которых нет места для проживания, будет предложено бесплатное жилье до 14 дней.

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