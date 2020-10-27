Чехия вводит комендантский час из-за коронавируса

Правительство Чехии в связи с пандемией коронавируса вводит с 28 октября комендантский час, пока на неделю.

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Об этом заявил министр здравоохранения республики Роман Примула, передает чешское издание Novinky.

Чехам со среды 28 октября до полуночи вторника 3 ноября будет запрещено перемещаться по улицам с 21:00 до 5:00, кроме рабочих поездок и срочных – касающихся здоровья, имущества, а также прогулок с собакой в пределах 500 метров от дома.

"Мы не видим того снижения, которого ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут ущерба экономике, но обеспечат сокращение числа инфицированных", – заявил министр здравоохранения после заседания правительства.

Магазины должны будут закрыться в 20:00 среды, а в воскресенье розничные продажи будут полностью приостановлены. Автозаправочные станции, аптеки и рестораны смогут по воскресеньям продолжать торговать через окошки.

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В то же время пока в Чехии отклонили первоначально рассматриваемый вариант ужесточения правил передвижения людей в течение всего дня: днем можно будет и дальше ходить на работу, за покупками, гулять.

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Примула призвал компании разрешить своим работникам как можно больше работать из дома.

Мы также сообщали, что министр здравоохранения Чехии Роман Примула нарушил карантинные правила, которые были введены по его же инициативе: он зашел в ресторан, не надев защитной маски. За это его собираются отправить в отставку.

Напомним, в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин. Так, правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения, несмотря на протесты против этого.

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