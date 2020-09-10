Чехия вводит обязательное ношение масок в помещениях

Чешские власти пытаются соблюдать баланс между здоровьем граждан и экономикой

В Чехии из-за роста количества новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 с 10 сентября вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Вене, передает "Укринформ".

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Чешский премьер отметил, что государственные органы здравоохранения активно мониторят ситуацию по заболеваемости COVID-19 в стране и готовы реагировать должным образом.

"Министерство здравоохранения сегодня приняло решение об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, уже – с завтрашнего дня", – сказал Бабиш.

В то же время, по его словам, при реагировании на распространение коронавируса важно соблюдать баланс между защитой здоровья граждан и экономическим развитием страны.

Премьер также напомнил, что с 1 сентября в Чехии уже начали действовать новые жесткие меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

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Напомним, на прошлой неделе вслед за Венгрией в Чехии сообщили о коронавирусном антирекорде – 2 сентября в стране подтвердились 650 тестов на коронавирус, что является самым высоким показателем с начала распространения инфекции COVID-19.

Мы также сообщали, что в Турции из-за роста количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 маски теперь придется носить даже в парках и на пляжах.

Тем временем по Европе прокатилась волна антикарантинных протестов, особенно массовыми были выступления противников ограничительных мер в Германии.

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