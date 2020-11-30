Человечество под угрозой? На Солнце произошла самая мощная вспышка за 3 года

Данная вспышка стала одной из многих в данном солнечном цикле

Спутники, которые наблюдают за Солнцем, зафиксировали вспышку на обратной стороне Солнца, которую уже назвали самой мощной за более чем три года.

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Об этом сообщает Forbes.

Астроном Тони Филипс пишет, что это случилось 29 ноября, и оценивает силу вспышки в М4,4, но не исключает, что речь может идти и о вспышке Х-класса. Следует уточнить, что солнечные вспышки делятся на три категории (С – слабые, М – средние, Х – мощные), каждая из которой оценивается от 1 до 9.

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Вспышки, подобные воскресной, могут вызвать ограниченные сбои в электромагнитных системах. Эта же ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав перебои в коротковолновой радиосвязи в районе Южной Атлантики, полностью погасив передачи на волнах ниже 10 МГц.

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Однако эффект мог быть куда более ощутимым, если бы выброс электромагнитного излучения произошел бы в сторону земли.

Данная вспышка стала одной из многих в 25-ом солнечном цикле, который длится с декабря 2019 года. Предполагается, что к его окончанию в 2025 году активность Солнца значительно увеличится.

Напомним, что магнитные бури, вызываемые вспышками на Солнце, вызывают у людей головную боль, усталость и апатию. Самая мощная из них в этом году произошла в октябре.

Однако ранее в этом году ученые опубликовали исследование, согласно которому наше Солнце примерно в 5 раз слабее других подобных Солнцу звезд во Вселенной

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