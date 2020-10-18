Чем запомнились сутки перед очередным перемирием в Нагорном Карабахе

Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном длится уже несколько недель, не остановило ее и заключенное неделю назад перемирие. Вечером 17 октября стороны снова заявили о договоренности прекратить огонь с полуночи 18 октября. Мы собрали события за сутки, предшествовавшие очередному заключению мира.

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Суббота, 17 октября, началась с того, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о мощном обстреле Арменией города Гянджа, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек и ранены 55. Количество жертв целый день росло, поскольку спасатели разбирали завалы.

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Видео: REUTERS

Армяне в свою очередь сообщили, что в ночь на субботу беспилотники вооруженных сил Азербайджана ударили по военным объектам на юге Армении. А непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" обвинила Азербайджан в ночном обстреле Степанакерта, в результате которого пострадали трое мирных жителей.

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В то же время, как Армения, так и Азербайджан опровергли заявления друг друга: Минобороны Азербайджана утверждает, что не имеет военных целей на территории Армении, а в Армении заявили, что не обстреливали Гянджи.

Также страны продолжали хвалиться своими успехами в боевых действиях.

В Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении самолета Су-25 Вооруженных сил Армении и взятии под контроль города Физули и нескольких сел этого района в Нагорном Карабахе, что Ереван, разумеется, опроверг.

Минобороны Армении заявило, что их средства ПВО после полудня в субботу сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата над Нагорным Карабахом.

В "НКР" вечером сообщили об интенсивных боевых действиях, которые продолжались в течение всего дня по всей протяженности зоны карабахского конфликта.

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Вечером стало известно, что Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о перемирии, которое вступило в силу в 23:00 по Киеву (00:00 часов по местному времени), 18 октября.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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