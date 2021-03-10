Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

Теперь в расположенные у моря Будву, Тиват, Херцег-Нови просто так не попадешь

Министерство здравоохранения Черногории с 10 марта усилило карантинные мероприятия в ряде общин, где особенно распространен COVID-19.

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Об этом сообщает посольство Украины в этом балканском государстве.

Усиление карантина произойдет в приморских општинах (общинах) – Будва, Тиват, Херцег-Нови, Ульцинь и Котор, а также в расположенных дальше от моря општинах Подгорица, Никшич, Цетине, Плужине, Бар, Плевля.

Ограничения касаются запрета работы заведений питания, торговых и спортивных центров, работы школ и детских садов, посещение парков. При этом запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.

Для въезда в Черногорию из Украины необходимо иметь:

ПЦР-тест, сделанный за 48 часов, или

тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней, или

подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

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При этом въезд из соседних Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии и Хорватии осуществляется без ограничений.

Напомним, в ноябре-2020 власти Черногории усиливали карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Однако летом-2020 Черногория упростила въезд украинским туристам.

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