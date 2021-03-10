Українська
$ 27,74
32,97
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Черногория ужесточила карантин: что нужно знать украинскому туристу

10 марта, 22:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Теперь в расположенные у моря Будву, Тиват, Херцег-Нови просто так не попадешь

Министерство здравоохранения Черногории с 10 марта усилило карантинные мероприятия в ряде общин, где особенно распространен COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает посольство Украины в этом балканском государстве.

Усиление карантина произойдет в приморских општинах (общинах) – Будва, Тиват, Херцег-Нови, Ульцинь и Котор, а также в расположенных дальше от моря општинах Подгорица, Никшич, Цетине, Плужине, Бар, Плевля.

Ограничения касаются запрета работы заведений питания, торговых и спортивных центров, работы школ и детских садов, посещение парков. При этом запрещается въезд и выезд из этих општин без надлежащих оснований.

Для въезда в Черногорию из Украины необходимо иметь:

В тренде
"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма
  • ПЦР-тест, сделанный за 48 часов, или
  • тест на антитела (класса IgC), сделанный не позднее 30 дней, или
  • подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.
Реклама

При этом въезд из соседних Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии и Хорватии осуществляется без ограничений.

Напомним, в ноябре-2020 власти Черногории усиливали карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Однако летом-2020 Черногория упростила въезд украинским туристам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черногория карантин община коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Гнев Божий: Папа Римский предсказал новый всемирный потопДругие страны
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человек
В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)
Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)Фаново
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии
Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в БоливииДругие страны
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посол
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина
"Это атомная бомба": ученые предупредили о катастрофе из-за "бразильского" штамма COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять