Черные дыры и тайна Млечного Пути: за что вручили Нобелевскую премию по физике

Нобелевскую премию по физике в этом году разделили сразу три лауреата. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой.

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Кто они:

Роджер Пенроуз показал, что черные дыры – это прямое следствие общей теории относительности.

показал, что черные дыры – это прямое следствие общей теории относительности. Райнхард Гензель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, который управляет орбитами звезд в центре Млечного Пути – это сверхмассивная черная дыра.

Рассказываем, почему изучение черных дыр – важно для человечества.

Что сделали ученые?

Роджер Пенроуз использовал гениальные математические методы в своем доказательстве того, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не был уверен, что черные дыры действительно существуют.

В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их. По своей сути черные дыры скрывают сингулярность, в которой прекращаются все известные законы природы. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.

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Рейнхард Гензель и Андреа Гез с начала 1990-х годов сосредоточили свое внимание на области под названием Стрелец A в центре нашей галактики. Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гез разработали методы, позволяющие увидеть центр Млечного Пути сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли. Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая тянет за собой нагромождение звезд, заставляя их метаться с головокружительной скоростью.

Почему эти исследования важны для человечества?

Открытия лауреатов этого года открыли новый путь в изучении черных дыр. Благодаря Роджеру Пенроузу, Райнхарду Гензелю и Андреа Гезу мы знаем, что черные дыры на самом деле существуют. До них черные дыры существовали только в догадках и теориях.

Ученые считают, что исследование черных дыр может дать ответ на вопрос как возникла Вселенная. Также черные дыры являются самыми грандиозными источниками энергии и черные дыры рассматривают как источник энергии для человечества в будущем.

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10 апреля 2019 года, учёные продемонстрировали первые в истории снимки окрестности чёрной дыры (горизонта событий). Астрофизики показали, как выглядит сверхмассивная чёрная дыра M 87* в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы. / Фото: NASA

Но пока черные дыры по-прежнему вызывают множество вопросов, требующих ответов и мотивирующих дальнейшие исследования.

Какими бывают черные дыры и что ученые о них знают?

Черная дыра – это огромное количество материи, упакованное в очень маленькую область – представьте себе звезду, в десятки раз больше, чем Солнце, однако сжатую в сферу несколько раз меньше Луны. В результате гравитационное поле настолько сильное, что ничто, даже свет, не может ускользнуть от черной дыры.

Ученые считают, что самые маленькие черные дыры имеют размер всего один атом. Эти черные дыры очень крошечные, но имеют массу огромной горы.

Другой вид черной дыры называется "звездной". Ее масса может быть до 20 раз больше массы Солнца. В нашей галактике, Млечном Пути, может быть очень много черных дыр звездной массы.

Самые большие черные дыры называют "сверхмассивными". Эти черные дыры имеют массу, превышающую 1 миллион солнц вместе. Ученые нашли доказательство того, что каждая большая галактика содержит сверхмассивную черную дыру в центре.

В Млечном пути ученые обнаружили около десятка черных дыр, однако в нашей галактике до 400 млрд звезд, из которых каждая тысячная имеет достаточно массы, чтобы образовать в конце своего существования черную дыру.

Доказанных фактов черных дыр все еще мало. Большинство исследований – это теоретические предположения.

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