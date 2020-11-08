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Число больных COVID-19 в мире близится к 50 млн

8 ноября, 11:04

Мария Журенко Мария Журенко

Наибольшее количество смертей зафиксировали в США и Бразилии

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, коронавирусом в мире заразились уже более 49,8 млн человек.

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире COVID-19 инфицировано 49 874 349 человек, из них выздоровели 32 809 287. Количество умерших возросло до 1 251 031.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 861 788), Индия (8 507 754), Бразилия (5 653 561), Россия (1 760 420), а также Франция (1 709 773), Испания (1 328 832), Аргентина (1 236 851), Великобритания (1 174 770).

Так, наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировали в США (237 113 ), Бразилии (162 269 ), Индии (126 121) и Мексике (94 808).

В свою очередь Украина на 20-м месте (474 245) по количеству заболевших.

Ранее мы сообщали, что из-за высоких темпов распространения коронавируса европейские страны одна за другой вводят жесткие карантинные ограничения. Жителей просят уменьшить контакты и по возможности оставаться дома.

В Украине за последние сутки обнаружили 9397 новых случаев инфицирования COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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