Число погибших при землетрясении в Турции снова возросло

Спасатели извлекли тела уже 113 человек

В Турции продолжает расти число жертв землетрясения в Измире, в ходе спасательной операции спасатели обнаружили уже 113 тел погибших.

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Об этом сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.

На данный момент число раненых в результате землетрясения – 1035 человек, из них 898 человека уже выписались из больниц, 137 остаются в больницах.

Поиски пострадавших и тел погибших ведутся круглосуточно.

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Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены цунами, которое последовало за землетрясением.

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Мы также сообщали, что в турецкой провинции Измир, где продолжается поиск жертв разрушительного землетрясения, спасли маленькую девочку, которая почти трое суток провела под завалами.

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