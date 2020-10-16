Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 38 млн

Больше всего случаев заражения в США

Во всем мире с начала пандемии COVID-19 по состоянию на 8:00 по Киеву зафиксировано 38 млн 854 тыс. 432 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Самое большое число случаев коронавируса зафиксировано в США, Индии и Бразилии – там более 4 млн зараженных. В США больше всего – выявлено 7 млн 979 тыс. 709 инфицированных, 217 тыс. 692 летальных исходов и более 3,1 млн излечившихся.

Второе место – Индия, там на утро среды зафиксировали 7 млн 307 тыс. 97 заболевших при 111 тыс. 266 смертельных случаях и более 6,3 млн выздоровевших.

А в Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 169 тыс. 386 человек, скончались 152 тыс. 460, вылечены более 4,5 млн человек.

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Стоит отметить, в мире умерли от вируса уже 1 млн 97 тыс. 359 человек.

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Ранее мы писали о том, что в мире создаются десятки вакцин от коронавируса – Результатов исследований следует ожидать не раньше декабря.

А в Германии разработали самый быстрый в мире тест на коронавирус – он показывает результат уже через 39 минут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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