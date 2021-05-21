Українська
$ 27,47
33,52
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Число смертей от COVID-19 в мире в два-три раза больше официальных данных – ВОЗ

21 мая, 15:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что жертвами коронавируса могли стать от 6 до 8 млн человек

ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры

ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры

Жертвами пандемии COVID-19 могли стать от 6 до 8 миллионов, в то время как официальные данные Всемирной организации здравоохранения говорят лишь о 3,4 млн смертей.

Реклама

Об этом сообщила помощник Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма, передает Reuters.

"Это число (смертей) действительно может быть в два-три раза больше (официальных данных)", - сказала она.

Читайте также: ВОЗ допустила пандемию. Организацию обвинили в смерти 3,3 млн человек

В тренде
Число смертей от COVID-19 в мире в два-три раза больше официальных данных – ВОЗ
ВОЗ сообщила, что жертв COVID-19 больше, чем говорят официальные цифры
В тренде
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус
Новый вирус передается человеку от собак
В тренде
Сейшелы – самая вакцинированная страна мира, и там вспышка COVID. Что пошло не так?
Фото: РБК

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что второй год пандемии унесет еще больше жизней, чем первый. Он назвал выходом из пандемии, который поможет спасти жизни и сохранить средства к существованию миллионов людей, совокупность мер общественного здравоохранения и вакцинацию.

Реклама

Тем временем директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что заболеваемость COVID-19 в Европе за последний месяц снизилась на 60%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)Другие страны
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работе
Умирают сотни: ВОЗ сообщила о тревожной тенденции на работеДругие страны
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система
Главный щит Израиля – как работает и сколько стоит секретная система "Железный купол"Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять