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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 млн: за сутки миллион новых случаев

12 ноября, 06:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество случаев фиксируют в США

По состоянию на утро, 12 ноября, в мире коронавирусом заболели более 52 млн человек, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у миллиона жителей планеты.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

  • США – 10 392 702;
  • Индия – 8 636 011;
  • Бразилия – 5 747 660;
  • Франция – 1 914 918;
  • Россия – 1 822 345.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 282 796 пациентов во всем мире.

Страны-антилидеры по количеству летальных исходов от COVID-19:

В тренде
В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая
  • США – 241 619;
  • Бразилия – 163 368;
  • Индия – 127 571;
  • Мексика – 95 842.
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В то же время побороть вирус смогли 33 871 490 человек во всем мире.

Страны-лидеры по количеству выздоровевших от COVID-19:

  • Индия – 8 013 783;
  • Бразилия – 5 222 937;
  • США – 3 997 175;
  • Россия – 1 360 049;
  • Аргентина – 1 081 897.

В то же время Украина занимает 20 позицию по количеству случаев коронавируса во всем мире. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у более 504 тысяч украинцев.

К слову, ситуация с коронавирусом в некоторых странах Европы продолжает вынуждать власти усиливать карантинные ограничения. Читайте – как живет Европа во время усиленных карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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