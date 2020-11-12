Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 млн: за сутки миллион новых случаев

По состоянию на утро, 12 ноября, в мире коронавирусом заболели более 52 млн человек, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у миллиона жителей планеты.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

США – 10 392 702;

Индия – 8 636 011;

Бразилия – 5 747 660;

Франция – 1 914 918;

Россия – 1 822 345.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 282 796 пациентов во всем мире.

Страны-антилидеры по количеству летальных исходов от COVID-19:

В тренде В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая

США – 241 619;

Бразилия – 163 368;

Индия – 127 571;

Мексика – 95 842.

Реклама

В то же время побороть вирус смогли 33 871 490 человек во всем мире.

Страны-лидеры по количеству выздоровевших от COVID-19:

Индия – 8 013 783;

Бразилия – 5 222 937;

США – 3 997 175;

Россия – 1 360 049;

Аргентина – 1 081 897.

В то же время Украина занимает 20 позицию по количеству случаев коронавируса во всем мире. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у более 504 тысяч украинцев.

К слову, ситуация с коронавирусом в некоторых странах Европы продолжает вынуждать власти усиливать карантинные ограничения. Читайте – как живет Европа во время усиленных карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама