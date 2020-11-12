Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 млн: за сутки миллион новых случаев

По состоянию на утро, 12 ноября, в мире коронавирусом заболели более 52 млн человек, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у миллиона жителей планеты.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:
- США – 10 392 702;
- Индия – 8 636 011;
- Бразилия – 5 747 660;
- Франция – 1 914 918;
- Россия – 1 822 345.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 282 796 пациентов во всем мире.
Страны-антилидеры по количеству летальных исходов от COVID-19:
- США – 241 619;
- Бразилия – 163 368;
- Индия – 127 571;
- Мексика – 95 842.
В то же время побороть вирус смогли 33 871 490 человек во всем мире.
Страны-лидеры по количеству выздоровевших от COVID-19:
- Индия – 8 013 783;
- Бразилия – 5 222 937;
- США – 3 997 175;
- Россия – 1 360 049;
- Аргентина – 1 081 897.
В то же время Украина занимает 20 позицию по количеству случаев коронавируса во всем мире. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у более 504 тысяч украинцев.
К слову, ситуация с коронавирусом в некоторых странах Европы продолжает вынуждать власти усиливать карантинные ограничения. Читайте – как живет Европа во время усиленных карантинных ограничений.
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