Число задержанных во время воскресного протеста в Беларуси возросло

Больше всего задержанных в Минске

В городах Беларуси после воскресного "Партизанского марша", который состоялся 18 октября, силовики задержали 236 человек.

Реклама

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По данным правозащитников, подавляющее большинство было задержано в Минске, однако также есть задержанные в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Дзержинске и других городах.

Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах вышли тысячи протестующих. В частности, в Минске во время "Партизанского марша" произошли стычки между силовиками и участниками акций, в ходе которых правоохранители применяли спецсредства – были слышны взрывы и стрельба.

Также мы сообщали, что в Минске перед протестами на улицы стянули военную технику.

В тренде В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха

В Минске силовики стягивают в город военную технику Видео: Onliner

Реклама

Кроме того, в Беларуси из следственного изолятора отпустили еще одного присутствовавшего на встрече с Александром Лукашенко политзаключенного – адвоката Илью Салея.

Его задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности), ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама