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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 120 млн

14 марта, 03:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина на 17 месте в мировом списке

Количество случаев заражения коронавирусом в мире по сотоянию на 14 марта достигло 120 040 943, при этом зафиксировано 2 659 102 летальных случая.

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Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

На данный момент выздоровели уже 96 578 602 человека.

Лидерами по инфицированию COVID-19 остаются Соединенные Штаты (30 043 662), Бразилия (11 439 250) и Индия (11 358 644), на четвертом месте – Россия с 4 380 525 заразившихся.

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Украина в мировом списке заражений коронавируусом на 17 месте с 1 451 744 случаев.

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Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине от коронавируса умерли 28 158 человек, вылечить удалось 1 219 773 инфицированных.

Мы также сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть смертность заражение коронавирус COVID-19
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