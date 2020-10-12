Число жертв обстрела азербайджанского города достигло 10

Число погибших в результате ракетного удара по городу Гянджа, второму по величине промышленному центру Азербайджана, достигло 10.

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Об этом заявила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, 12 октября в больнице скончалась 28-летняя Гюнай Алиева, получившая ранение при обстреле Гянджи. В Генпрокуратуре напомнили, что и в результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города сразу погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины, 35 человек получили ранения, был нанесен значительный ущерб более десяти многоквартирным зданиям и более сотни объектам различного назначения.

Прокуратура обвинила вооруженные силы Армении в обстреле мирного города, расположенного в 50 км от границы.

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Реклама Похороны Анара и Нурсин Алиевых / REUTERS/Umit Bektas

Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Гянджа, Азербайджан. Последствия обстрела Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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