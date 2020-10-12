Українська
$ 28,21
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Число жертв обстрела азербайджанского города достигло 10

12 октября, 19:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Генпрокуратура Азербайджана обвинила в ракетном ударе вооруженные силы Армении

Число погибших в результате ракетного удара по городу Гянджа, второму по величине промышленному центру Азербайджана, достигло 10.

Реклама

Об этом заявила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, 12 октября в больнице скончалась 28-летняя Гюнай Алиева, получившая ранение при обстреле Гянджи. В Генпрокуратуре напомнили, что и в результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города сразу погибли девять мирных жителей, в том числе четыре женщины, 35 человек получили ранения, был нанесен значительный ущерб более десяти многоквартирным зданиям и более сотни объектам различного назначения.

Прокуратура обвинила вооруженные силы Армении в обстреле мирного города, расположенного в 50 км от границы.

В тренде
Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и пустил слезу (видео)

Похороны Анара и Нурсин Алиевых / REUTERS/Umit Bektas
Реклама

Похороны Анара и Нурсин Алиевых / REUTERS/Umit Bektas

Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Гянджа, Азербайджан. Последствия обстрела Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан жертвы нагорный карабах карабах обстрелы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять