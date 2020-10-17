Число жертв ракетного обстрела в Азербайджане увеличилось (фото)

В результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане погибли более 10 человек, около 40 – ранены.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.
"В результате ракетной атаки на Гянджу погибли более десяти гражданских лиц, ранены до 40 человек. Спасательная операция продолжается", – написал Гаджиев.
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