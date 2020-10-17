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Число жертв ракетного обстрела в Азербайджане увеличилось (фото)

17 октября, 03:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас продолжается спасательная операция

В результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане погибли более 10 человек, около 40 – ранены.

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Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

"В результате ракетной атаки на Гянджу погибли более десяти гражданских лиц, ранены до 40 человек. Спасательная операция продолжается", – написал Гаджиев.

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

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Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

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Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

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Азербайджан Армения нагорный карабах конфликт
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