Число жертв схода ледника в Индии резко выросло (фото)

В северном индийском штате Уттаракханд, где 7 февраля сошел ледник, во время спасательной операции нашли тела 26 человек.

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Об этом сообщила полиция Уттаракханда на своей странице в Twitter.

"Окончательное число погибших, обнаруженных в Таповане до 20:00 8 февраля, составляет 26. 171 человек по-прежнему пропал без вести", – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, сейчас без вести числятся по меньшей мере 171 человек. Спасти удалось 27 человек.

Ранее представители местных властей сообщали о 18 погибших и более 200 пропавших без вести.

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Фото: REUTERS/Stringer

Напомним, огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах.

По словам представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала, тогдв не удавалось связаться примерно со 150 энергетиками, которые работали в районе бедствия.

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