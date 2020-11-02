Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет

На завалах в Измире продолжаются спасательные работы

В Турции продолжает расти число погибших при землетрясении в провинции Измир на западе страны. По последним данным, спасатели обнаружили уже 73 тела.

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Об этом говорится в сообщении турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) в Twitter.

В то же время из 961 пострадавшего, о которых сообщалось ранее, 743 человека уже выписали из больниц.

"73 наших соотечественника погибли. 743 из 961 пострадавшего выписаны, 218 человек остаются в больницах", - говорится в сообщении ведомства.

К счастью, спасатели находят и выживших, которым оказывают первую помощь.

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"В Измире, на 58-м часу землетрясения мы вытащили еще одну нашу соотечественницу живой из-под обломков", – говорится в одном из сообщений.

Поисково-спасательные работы в Измире продолжаются непрерывно.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены цунами, который последовал за землетрясением.

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