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Соратница Тихановской Ольга Шпарага сбежала из Беларуси

26 октября, 10:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Шпарага приняла решение уехать из страны

Член Координационного совета, философ Ольга Шпарага уехала из Беларуси в Вильнюс.

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Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Так, 24 октября Шпарага вышла на свободу после 15-суточного ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Ее уведомили о еще одном аресте на 12 суток. После этого она приняла решение уехать из страны.

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Напомним, Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября и отпустили на следующий день до суда. Второй раз она была задержана в Минске 9 октября. Она была осуждена по статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отбывала этот срок в тюрьме в Жодино.

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Отметим, в Беларуси продолжаются жесткие задержания. Очевидцы сообщают, что по состоянию на 25 октября 19:00 силовики задержали более 100 человек.

Вчера в столице Беларуси протестующие вышли на большой марш-ультиматум.

Видео: t.me/nexta_live

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Минск белорусы

Источник: Сегодня

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