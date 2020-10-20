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"Что будет с вами без меня": Лукашенко объяснил, почему не уходит

20 октября, 16:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Беларуси отказывается признавать, что держится за власть "посиневшими руками"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил 20 октября.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня", – сказал Лукашенко.

Он объяснил, что остается, чтобы сдержать участников антиправительственных акций, которые "порвут на куски" тех, кто поддерживает действующую власть страны.

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Кроме того, он назначил новых ректоров трех крупных вузов Беларуси – Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минского государственного лингвистического университета и Брестского государственного технического университета. Лукашенко поручил новому руководству отчислять студентов, которые участвуют в протестах.

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Стоит отметить, что Лукашенко уже не впервые упоминает "посиневшие руки" и власть. Ранее он отказывался уходить с должности по требованию протестующих и менять власть в Беларуси.

Антиправительственные акции в Беларуси начались после президентских выборов в августе, которые отказалась признавать и оппозиция, и Запад, и Украина. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников, но разрывать дипотношения с Минском не станет.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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