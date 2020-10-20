"Что будет с вами без меня": Лукашенко объяснил, почему не уходит

Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил 20 октября.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня", – сказал Лукашенко.

Он объяснил, что остается, чтобы сдержать участников антиправительственных акций, которые "порвут на куски" тех, кто поддерживает действующую власть страны.

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Кроме того, он назначил новых ректоров трех крупных вузов Беларуси – Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минского государственного лингвистического университета и Брестского государственного технического университета. Лукашенко поручил новому руководству отчислять студентов, которые участвуют в протестах.

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Стоит отметить, что Лукашенко уже не впервые упоминает "посиневшие руки" и власть. Ранее он отказывался уходить с должности по требованию протестующих и менять власть в Беларуси.

Антиправительственные акции в Беларуси начались после президентских выборов в августе, которые отказалась признавать и оппозиция, и Запад, и Украина. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников, но разрывать дипотношения с Минском не станет.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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