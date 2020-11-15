Что Майя Санду говорила об Украине – цитаты политика

В Молдове на выборах президента, по последним данным подсчетов, побеждает кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду. Судя по всему, скоро нашей стране предстаит сотрудничать именно с этим политиком. Мы собрали важные цитаты возможного будущего президента Молдовы об Украине.

Июнь 2019 года

Позиция Санду по Украине год назад была однозначна: Украина – друг и партнер, у которого есть чему поучиться. В частности, по примеру Украины тогдашний премьер планировала создать антикоррупционное бюро в Молдове.

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"Мы надеемся, что ваша страна (Украина. – Ред.) нам поможет, что сможем вместе работать по проблеме Приднестровья, потому что приднестровский режим держится в основном на деньгах, которые приходят из коррупционных схем, что были возможны из-за определенных людей в Молдове и в Киеве".

Июль 2019 года

В качестве премьер-министра Молдовы:

Рассматривала стратегическое партнерство с Украиной как важный принцип безопасности Молдовы.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – наши основные совместные с Украиной цели".

Говорила о желании более тесного сотрудничества с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды".

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Ноябрь 2020

В случае победы во втором туре будет налаживать отношения с Украиной.

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"Нынешний президент не получал приглашений ни из Киева, ни из Бухареста. Это говорит о том, что его не уважают. Это плохо для страны, нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать тому, чтобы у нас были хорошие отношения".

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