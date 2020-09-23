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"Чтоб не застукали": белорусы бурно отреагировали на инаугурацию Лукашенко

23 сентября, 13:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Жители страны с юмором отнеслись к действиям президента

Тайная инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, которую оппозиция уже сравнила с "воровской сходкой", вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.

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Впервые за 26 лет существования страны торжественную церемонию принесения президентом присяги не анонсировали и не транслировали даже на государственных телеканалах.

Белорусы, которые уже больше месяца протестуют против фальсификации результатов выборов, с юмором отнеслись к действиям Александра Лукашенко и его окружения.

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Напомним, Евросоюз официально отказался признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси и заявил о подготовке санкций за фальсификации на прошедших 9 августа выборах и насилие над демонстрантами, которые после этого вышли на улицы.

Тем временем СМИ указывают на то, что тайной инаугурацией Лукашенко нарушил закон "О Президенте Республики Беларусь".

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В оппозиции ранее предупредили, что беларусское общество не признает новый президентский срок Александра Лукашенко.

Как известно, реальным победителем президентской гонки белорусы считают Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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инаугурация Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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