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Чудо в Измире: трехлетнюю девочку спасли через 65 часов после землетрясения

2 ноября, 12:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ранее из-под завалов достали мать и троих братьев маленькой Элиф

В турецкой провинции Измир, где продолжается поиск жертв разрушительного землетрясения, спасли маленькую девочку, которая почти трое суток провела под завалами.

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Как сообщает агентство Anadolu, 3-летнюю Элиф Перинчек достали из-под обломков ее дома в районе Байраклы.

В соцсетях появилось видеозапись, на которой малышку достают под аплодисменты спасателей и, наложив шину на шею, увезли на карете скорой помощи. Впоследствии девочку доставили в больницу.

Элиф стала 106-ым человеком, которого достали из-под обломков живыми. Ранее под завалами дома, где жила девочка, достали ее мать, а также ее сестру и трех братьев, однако один из мальчиков впослествии скончался.

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Всего количество жертв землетрясения выросло до 83 человек. Ранее сообщалось о 76 погибших.

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Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены цунами, который последовал за землетрясением.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои сожаления грекам и туркам, которые пострадали или лишились родных из-за катаклизма.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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