Чудо в Измире: трехлетнюю девочку спасли через 65 часов после землетрясения

В турецкой провинции Измир, где продолжается поиск жертв разрушительного землетрясения, спасли маленькую девочку, которая почти трое суток провела под завалами.

Реклама

Как сообщает агентство Anadolu, 3-летнюю Элиф Перинчек достали из-под обломков ее дома в районе Байраклы.

В соцсетях появилось видеозапись, на которой малышку достают под аплодисменты спасателей и, наложив шину на шею, увезли на карете скорой помощи. Впоследствии девочку доставили в больницу.

Элиф стала 106-ым человеком, которого достали из-под обломков живыми. Ранее под завалами дома, где жила девочка, достали ее мать, а также ее сестру и трех братьев, однако один из мальчиков впослествии скончался.

В тренде Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдове

Всего количество жертв землетрясения выросло до 83 человек. Ранее сообщалось о 76 погибших.

Реклама

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены цунами, который последовал за землетрясением.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои сожаления грекам и туркам, которые пострадали или лишились родных из-за катаклизма.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама