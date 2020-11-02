Чудо в Измире. Что спасло девочку, которая три дня провела под завалами дома

Весь мир следит за последствиями масштабного землетрясения, от которого пострадали города турецкой провинции Измир и ряд греческих островов. Почти на третий день после землетрясения, турецким спасателям удалось извлечь из-под завалов 3-летнюю Элиф Перинчек в районе Байраклы.

Реклама

Журналисты уже назвали спасение ребенка настоящим чудом.

Сайт "Сегодня" выяснял, был ли шанс выжить у других людей и как вести себя во время землетрясения.

Что говорят спасатели о шансах выжить

Спасение турецкой девочки можно по праву назвать чудом. Украинские спасатели не раз выезжали на помощь в другие страны – Турция, Индия, Иран, Пакистан, которые пострадали от масштабных землетрясений.

В поиске выживших здорово помогали собаки, специально обученные для таких спасательных операций.

Реклама

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Как отмечают наши спасатели, плиты рухнувшего здания иногда падают так, что под ними может оказаться ниша, где может находиться человек. Завалы образуются в районе первых этажей, верхние – практически целые.

"Как показывает практика, найти выживших можно, как раз на первых этажах. Для этого нужно оперативно разбирать верхние завалы. Также очень сильно помогают родственники пострадавших. Они подсказывают, где теоретически может находиться человек или целая семья, и спасатели могут целенаправленно разбирать завалы, чтобы быстро добраться в нужное место и оказать помощь", – поясняет Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

В Украине – землетрясение большая редкость. Обрушение домов происходят в результате взрывов или от старости зданий.

Яркий тому пример взрыв дома на улице Крушельницкой, который произошел летом этого года на столичных Позняках. Увы, под завалами панельного дома погибло пять человек. Шансов выжить у людей практически не было.

Сколько дней человек может прожить под завалами

Реклама

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Наши спасатели работали при госпиталях в указанных странах, и выезжали на поиски людей под завалами.

Обычно на седьмой день после землетрясения еще есть вероятность найти под завалами живого человека. И не важно – взрослый это, или ребенок.

Одного из потерпевших достали из-под завалов

"Все зависит от ситуации, в которой оказался человек и его физического состояния. Если обрушившиеся плиты дали ребенку возможность дышать, то три дня он может прожить без еды и воды под завалами. Бывает под обломки попадает влага от дождя или лопнувших труб – вода помогает человеку жить. Если же пострадавший находится в сдавленном состоянии под плитами, то продержаться он сможет не больше суток", – поясняет сайту "Сегодня" Роман Ткачук.

Где можно быстро найти укрытие в квартире

Спасатели говорят, что людям удается выжить в нескольких случаях:

Если в момент обвала здания они находились в дверном проеме. После обрушение, есть шанс, что упавшие плиты не задавят человека, благодаря прочным доскам.

Если есть пространство между диваном и креслом. Мягкая мебель примет на себя вес бетонных плит и между ними образуется пространство, в котором может находиться человек.

Если в момент обвала здания в ванной. Но спасатели приводят примеры, что ванные комнаты разрушаются в первую очередь, вместе с кухней.

Реклама

Фото: REUTERS/Kemal Aslan

"Предугадать безопасное место в момент обвала жилого дома очень тяжело, и практически нереально. Как повезет… В случае получения информации о землетрясении, людям безопаснее всего срочно покинуть здание и выйти из него на безопасное расстояние", – добавляет Роман Ткачук.

Момент спасения девочки, которая почти три дня провела под обломками родного дома, смотрите на видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама