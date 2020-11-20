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ЦИК Молдовы официально назвал Санду победителем выборов

20 ноября, 14:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оппозиционный кандидат получила поддержку 943 тысяч граждан Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила протокол о подведении итогов второго тура выборов президента и объявила оппозиционного кандидата Майю Санду победителем. Документы с итогами выборов передадут на утверждение в Конституционный суд.

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Об этом на заседании ЦИК заявил глава комиссии Дорин Чимил, сообщает Point.md.

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку – 943 006", – заявил он.

За ее соперника на выборах – Игоря Додона – проголосовало 690 615 избирателей.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что Майя Санду встретилась с послом Украины Марком Шевченко и заявила о необходимости близкого сотрудничество между двумя нашими странами,назвала Киев стратегическим партнером Кишинева и заметила, что обе страны многого могут достичь вместе.

Также мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с Санду и поздравил ее с победой. Политики обсудили борьбу с коронавирусом, последствия пандемии для экономик обеих стран. В конце разговора Зеленский пригласил Санду посетить Киев с официальным визитом.

Напомним, Майя Санду победила своего главного оппонента Игоря Додона на президентских выборах в Молдове и в первом, и во втором турах. Сайт "Сегодня" вспомнил, что Майя Санду ранее говорила об Украине.

Видео: Сегодня

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Молдова ЦИК выборы президента Майя Санду
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