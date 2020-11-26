Cirque du Soleil спасли от банкротства: легендарное шоу продали

Легендарный Cirque du Soleil, который ранее объявил о банкротстве и сокращении работников, смогли уберечь его от разорения, к которому едва не привела пандемия коронавируса.

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Как сообщает CBC, новыми владельцами шоу стали фонд Catalyst Capital, а также Soundpoint Capital, CBAM Partners и Benefit Street Partners.

В то же время, предыдущие акционеры цирка – американская TPG, китайская Fosun и канадская Caisse de depot et Placement du Quebec – отказались от акций.

Также кредиторы согласились списать цирку 900 млн долларов задолженности, а также влить еще 375 млн в программу стимулирования работы.

Согласно условиям заключенной сделки, гендиректором и президентом цирка останется Даниэль Ламар. Он также сохранит место в совете директоров, сопредседателями которого станут еще бывший гендиректор MGM Resorts Джим Мюррен и партнер Catalyst Capital Габриэль де Альба.

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Кроме того, на ближайшие пять лет штаб-квартира Cirque du Soleil останется в канадском Монреале.

Напомним, что решение объявить о банкротстве Cirque du Soleil было принято на фоне кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Мы также писали, что кризис ударил и по миру деловой моды, что привело к закрытию ряда сетей в США.

Как это сказалось на украинских предпринимателях, смотрите в видеосюжете:

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