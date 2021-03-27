COVAX назвала сроки возобновления поставок вакцины AstraZeneca из Индии

В программе поставок вакцин против коронавируса в бедные страны COVAX предполагают, что индийский Serum Institute, который производит вакцину CoviShield по лицензии AstraZeneca, возобновит ее полные поставки в мае.

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Об этом сообщил партнер COVAX ЮНИСЕФ в субботу, передает Reuters.

"Ожидается, что поставки вакцины SII/AZ позобновятся полностью снова к маю, а каждый участник программы до конца мая получит все заказанное, далее поставки ускорятся", – рассказали в ЮНИСЕФ.

В организации добавили, что программа COVAX ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить "некоторые поставки" уже в апреле.

Отмечается, что COVAX ожидал в общей сложности 90 миллионов доз от Serum Institute of India в марте и апреле, из которых он получил на данный момент около 28 миллионов.

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Напомним, ранее Индия заявила, что Индия временно останавливает экспорт вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, которую покупает и Украина, чтобы обеспечить ею собственное население.

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