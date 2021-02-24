COVAX официально заработал: первая страна получила вакцину от ВОЗ

Гана стала первой страной, которая получила вакцину по международному механизму

Всемирная организация здравоохранения официально запустила свой международный механизм распределения вакцины от коронавируса COVAX.

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Первой страной, которая получила лекарство по программе, стала Гана, о чем сообщили делегации ЮНИСЕФ и ВОЗ в Гане.

600 тысяч доз вакцины AstraZeneca приземлились в международном аэропорту Котока в столице страны Аккре ранним утром 24 февраля рейсом авиакомпании Emirates.

Фото: пресс-служба ВОЗ в Гане

На церемония передачи лекарства присутствовали министр здравоохранения Ганы Кваку Аджеман-Ману, а также глава миссии ЮНИСЕФ в этой стране Анн-Клэр Дюфай и глава миссии ВОЗ Фрэнсис Касоло.

Как и вакцина, которую ранее получила Украина, партия CoviShield для Ганы была произведена Индийским институтом сыворотки (Serum Institute) в городе Пуна.

Фото: пресс-служба ЮНИСЕФ в Гане

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Они предназначены для медработников, людей старше 60 лет и лиц с сопутствующими заболеваниями.

"С первой партией доз мы можем выполнить обещание центра COVAX не оставить людей из менее богатых стран позади в гонке за столь необходимыми вакцинами", – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Гана также намерена получить еще вакцин через другие международные агентства. Всего Индия и Африканский союз заключили соглашение о поставках в Африку 400 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Напомним, что Украина тоже входит в первую волну распределения COVAX. Начало поставок вакцины ожидается уже в феврале – до конца месяца наша страна должна получить 117 тысяч доз препарата от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, а в первом полугодии этого года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

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При этом СМИ писали, что основная часть первого раунда COVAX назначена на март, но некоторые ранние поставки будут в конце февраля.

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