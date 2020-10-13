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COVID-19. Где и сколько "живет" коронавирус (видео)

13 октября, 10:51

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В комнатной температуре вирус может прожить месяц

Коронавирус не боится холода, но погибает при высоких температурах – это выяснили в Национальном научном агентстве Австралии. Как стало известно новостям "Сегодня", при комнатной температуре он может "жить" на телефоне и деньгах – почти месяц.

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Опыты ученые проводили в лаборатории в полной темноте, ведь ультрафиолет может убить вирус. Обнаружили, что при температуре в 30 градусов коронавирус выдержит неделю, а 40-ка – всего сутки. Дольше всего вирус продержится на гладких поверхностях, вроде экранов гаджетов или купюр. А вот на пористых, таких как хлопок, так надолго не задерживается.

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А тем временем в мире зафиксировали первую смерть от повторного заболевания COVID-19. 89-летная женщина из Нидерландов также лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов, который, несмотря на то, что несмотря на то, что неизлечим полностью, все же, может поддаваться лечению.

Ранее мы писали, что действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус

Источник: Сегодня

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