COVID-19 оставил британцев без мяса и бензина

До 10% сотрудников пищевой промышленности находятся на самоизоляции. Печь хлеб и делать сосиски некому

В магазинах и на заправках Великобритании начались перебои с поставками товара из-за существующего алгоритма от Национальной службы здравоохранения, по которому на самоизоляцию могут уйти все, кто контактировал с больными COVID-19. Представители супермаркетов заявили, что столкнулись с дефицитом продуктов. А заправочные станции вынуждены закрыться из-за отсутствия поставок топлива.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Большинство британских газет вышли в свет в четверг с фотографиями пустых полок в супермаркетах Соединенного Королевства.

Британская ассоциация мясопереработчиков (BMPA) накануне распространила заявление, что цепочки поставок продуктов питания "находятся на грани провала", поскольку усугубилась ситуация с рабочей силой, которой и до этого не хватало. Это означает, что останавливаются линии производства мясных продуктов питания.

"Помимо основной нехватки рабочих, мы также слышим от некоторых участников, что от 5% до 10% их рабочих прошли "опрос" приложением (службы здравоохранения) и просили самоизолироваться", – сказал генеральный директор BMPA Ник Аллен.

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Бизнес-секретарь британского правительства Кваси Квартенг в комментарии Sky News заявил, что власти "очень обеспокоены" ситуацией, но он не уверен, что в супермаркетах есть пустые полки.

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Ситуация с коронавирусом в Великобритании

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, в последнее время ежедневно фиксируется до 50 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. В связи с этим приложение для отслеживания контактов заболевших посоветовало сотням тысяч людей изолироваться на 10 дней.

Произошедшее резкое сокращение штата посеяло хаос в разных секторах, от поставки продуктов питания, перевозки, до гостиничного бизнеса и СМИ. Чтобы выйти на работу, многие люди удалили приложение со своих телефонов.

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Напомним, что на самоизоляцию ушел и британский премьер-министр Борис Джонсон, который недавно контактировал с заболевшим COVID-19 министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Джонсон в прошлом году тяжело переболел коронавирусом.

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