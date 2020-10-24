COVID-19 снова побил рекорд по числу заболевших за сутки в мире

За последние сутки, по состоянию на субботу, 24 октября, зафиксировано 465 322 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что является рекордным ростом заболеваемости.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 42 млн человек. Количество смертей от последствий этого заболевания выросло более чем на 6,5 тыс. и на сегодняшний день составляет свыше 1,14 млн.

До нынешнего момента рекордным был показатель, зафиксированный по состоянию на 23 октября – 445 419 заразившихся за сутки.

Напомним, 22 октября Всемирная организация здравоохранения также фиксировала на тот момент антирекорд по числу новых случаев инфицирования коронавирусом за день – тогда было подтверждено 423 819 случаев заболевания COVID-19.

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Мы также сообщали, что ВОЗ готова применить несколько вакцин от коронавируса в экстренном случае уже в декабре 2021 года.

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