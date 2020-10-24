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COVID-19 снова побил рекорд по числу заболевших за сутки в мире

24 октября, 22:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

ВОЗ зафиксировала почти полмиллиона случаев

За последние сутки, по состоянию на субботу, 24 октября, зафиксировано 465 322 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что является рекордным ростом заболеваемости.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 42 млн человек. Количество смертей от последствий этого заболевания выросло более чем на 6,5 тыс. и на сегодняшний день составляет свыше 1,14 млн.

До нынешнего момента рекордным был показатель, зафиксированный по состоянию на 23 октября – 445 419 заразившихся за сутки.

Напомним, 22 октября Всемирная организация здравоохранения также фиксировала на тот момент антирекорд по числу новых случаев инфицирования коронавирусом за день – тогда было подтверждено 423 819 случаев заболевания COVID-19.

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Мы также сообщали, что ВОЗ готова применить несколько вакцин от коронавируса в экстренном случае уже в декабре 2021 года.

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ВОЗ заражение коронавирус COVID-19
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