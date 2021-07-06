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COVID-вакцинация во всем мире ускорит возрождение туризма – ООН

6 июля 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По состоянию на 1 июня 29% всех направлений в мире полностью закрыты для туризма

В ООН считают, что восстановить туризм может только массовая вакцинация. Фото: РБК

В ООН считают, что восстановить туризм может только массовая вакцинация. Фото: РБК

Увеличить уровень международного туризма поможет высокий уровень вакцинации населения и более широкое внедрение цифровых технологий.

Об этом говорится на сайте Всемирной туристской организации (ВТООН).

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Отмечается, что больше шансов на быстрое возобновление туристической отрасли есть у тех стран, где уровень вакцинации выше, и где правительства способны работать вместе над согласованными правилами.

Полностью закрыты 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по сравнению с всего 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке.

А вот Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика полностью открыты для туристов без всяких ограничений.

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Как мы писали ранее, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

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Также недавно сообщалось, что Германия разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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