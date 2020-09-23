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Цунами превратило шикарный тропический пляж в огромную свалку (видео)

23 сентября, 09:18

Сергей Пономаренко

Побережье города Омоа в Гондурасе усыпано пластиковыми бутылками и упаковками из-под продуктов

Мощное цунами из Гватемалы накрыло побережье вблизи города Омоа в Гондурасе. В результате тропический пляж был превращен в гигантскую мусоросвалку.

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Речь идет о тоннах отходов. Преимущественно это бутылки, пакеты и упаковки для продуктов.

Местные власти в шоке: это не только вред окружающей среде. Из-за свалки регион на некоторое время останется без туристов, которых и так в этом году немного из-за пандемии коронавируса.

"Мы не можем допустить, чтобы другое государство наносило нам такой ущерб. Завалено мусором морское побережье. Убирать его – дело недешевое. Пандемия и так нас поставила на колени, а теперь еще этот пластик", – говорит мэр Омоа Рикардо Альварадо.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как погода в Гондурасе повлияла на мировые цены кофе.

Гондурас, который является третьим крупнейшим экспортером кофе в мире, столкнулся с серьезным неурожаем. Крайне негативное влияние оказала сухая погода, кроме того, кофейные плантации страны были заражены различными заболеваниями, которые ухудшили урожай. Из-за этого в мире стремительно дорожает кофе. В частности, "Сегодня" писали о том, как измениться цена кофе для украинцев.

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Гватемала Гондурас мусор пляжи

Источник: Сегодня

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