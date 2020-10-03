Цветочный марш. Сотни женщин вышли на улицы Минска

Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всему Минску

"Цветочный марш" в Белоруси

В Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не образуют колонны, а просто гуляют.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всей столице.

Подобный формат – альтернатива традиционным женским маршам. Сегодняшний назвали "Цветочным маршем".

Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была я яркая и блестящая одежда участниц.

В Минске 26 сентября, после отказа признать шестой президентский срок Александра Лукашенко, состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.

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