Цветочный марш. Сотни женщин вышли на улицы Минска

В Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не образуют колонны, а просто гуляют.
Об этом сообщает Наша Ніва.
Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всей столице.
Подобный формат – альтернатива традиционным женским маршам. Сегодняшний назвали "Цветочным маршем".
Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была я яркая и блестящая одежда участниц.
В Минске 26 сентября, после отказа признать шестой президентский срок Александра Лукашенко, состоялся очередной "Женский марш". Силовики без опознавательных знаков снова устроили задержания протестующих.
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