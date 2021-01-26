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Цветы, трактора и дубинки: фермеры сорвали "праздник года" в Индии (фото и видео)

26 января, 12:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Работники сельхозотрасли уже третий месяц протестуют против аграрной реформы

В Индии тысячи фермеров вышли на протест в День республики (аналог украинского Дня независимости) – местные фермеры выступают против аграрной реформы и решили высказать свое недовольство в столице.

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Об этом сообщает BBC.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

26 января, когда в Индии ежегодно отмечается главный государственный праздник, фермеры пешком и на тракторах направились в Нью-Дели – остановить их не смогли ни установленные на подъездах баррикады, ни слезоточивый газ.

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

При этом многие протестующие отклонились от согласованного маршрута, что привело к столкновениям с полицией.

Протест продолжается с ноября. Главное требование демонстрантов – отменить три принятых в сентябре закона. Они позволяют фермерам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, а также продавать свою продукцию за пределами государственных рынков

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui
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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

В правительстве Индии уверяют: реформа приведет к либерализации сельскохозяйственного сектора, однако фермеры считают, что они только лишатся дохода.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

В тренде
Цветы, трактора и дубинки: фермеры сорвали "праздник года" в Индии (фото и видео)

В результате длительных переговоров на прошлой неделе власти предложили приостановить действие законов, но протестующие и поддержавшая их оппозиция отказались.

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Сегодняшний митинг был разрешен только при том условии, что он не нарушит ежегодный парад в честь Дня Республики, который проходит в центре Дели. Митингующим выделили конкретные маршруты для шествия, но часть демонстрантов отклонились и прорвались через полицейские баррикады. Некоторые двинулись в сторону парламента.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Местные СМИ сообщают о пострадавших с обеих сторон в результате беспорядков.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

В сегодняшнем параде участвуют Вооруженные силы, демонстрируется новейшее военное оборудование, а на сцене артисты демонстрируют культуру различных штатов Индии. Вопреки пандемии коронавируса праздник было решено провести, но в меньшем масштабе, чем изначально планировалось.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis, Adnan Abidi, Danish Siddiqui

Напомним, в прошлом году Индия была охвачена протестами против закона, который предоставил право гражданства нелегальным иммигрантам-немусульманам.

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Индия протесты демонстрация Дели фермеры
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