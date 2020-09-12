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Даты инаугурации Лукашенко в Беларуси не знает даже ЦИК

12 сентября, 07:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам председателя Центризбиркома, все организует администрация президента

Даты инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси не знают даже в Центральной избирательной комиссии страны.

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Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает Naviny.by.

"Я понятия не имею", - заявила она.

Также она отметила, что председатель Центризбиркома проводит церемонию инаугурации как приглашенное лицо, а все остальное "организует администрация президента".

"До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов. – Ред.) должна быть назначена (инаугурация. – Ред.)", – добавила Ермошина.

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Напомним, в Беларуси после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране, согласно которым, получив 80% голосов, победил действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Отметим, что Евросовет уже признал пришедшие 9 августа выборы в Беларуси сфальсифицированными и принял официальное решение ввести санкции против ответственных за пытки демонстрантов.

Примечательно, что Александр Лукашенко обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

Больше о происходящем в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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