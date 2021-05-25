"Это возмутительно". Даже ХАМАС осудил режим Лукашенко за арест Протасевича

Палестинские исламисты высказались против несправедливости, преследований, посягательств на свободы и нарушений закона в Беларуси

Фото: коллаж "Сегодня"

Палестинские боевики осудили белорусские власти за попытку сыграть на теме конфликта между Палестиной и Израилем в ситуации с задержанием активиста и журналиста Романа Протасевича.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление (белорусского правительства. – Ред.), которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы", — заявил 25 мая замглавы политбюро группировки ХАМАС Муса Абу Марзук.

Видео: Сегодня

При этом ХАМАС не стал оценивать случившееся, в том числе силовое приземление самолета Ryanair, которым Протасевич и его девушка возвращались из Афин в Вильнюс.

В то же время Абу Марзук высказался против "несправедливости, преследований, посягательств на свободы и нарушений закона".

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Напомним, что 23 мая белорусские ВВС подняли истребитель, вынудив экипаж самолета Ryanair совершить вынужденную посадку в Минске, после чего Протасевич был задержан. Изначально сообщалось, что причиной стали угрозы взрыва на борту судна, якобы поступившие от ХАМАС из-за поддержки Евросоюзом Израиля в последней волне эскалации на Ближнем Востоке.

Однако позже в ХАМАС опровергли свою причастность к произошедшему, обвинив Минск в попытке демонизации группировки.