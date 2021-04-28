Дело не в мутациях: три причины СОVID-коллапса в Индии по версии ВОЗ

Систему здравоохранения Индии обрушило давление со стороны людей, которые в панике шли в больницы, когда могли лечиться дома

Всемирная организация здравоохранения считает, что последнюю вспышку заболеваемости коронавирусом в Индии спровоцировала не столько более заразные мутации вируса, как массовые собрания и низкие показатели вакцинации, а также паника.

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Об этом сообщает The Guardian.

"Степень, в которой эти вирусные мутации ответственны за быстрое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние массовые собрания, которые, возможно, способствовали росту", – заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Кроме того, по его словам определенную роль в повышенном распространении коронавируса в стране сыграло "беззаботное поведение" людей.

ВОЗ также заявила, что систему здравоохранения Индии обрушило давление со стороны людей, которые в панике шли в больницы, когда они могли лечиться от COVID-19 дома, поскольку только около 15% пациентов с коронавирусом нуждаются в лечении в амбулаторном лечении.

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Поэтому в организации призвали к эффективному скринингу и сортировке пациентов, чтобы обеспечить получение людьми необходимой им помощи.

Напомним, в последние дни Индия бьет как собственный, так и мировой рекорды по заболеваемости коронавирусом: в реанимациях давно нет мест и повсюду горят костры для сжигания трупов.

Мы также сообщали, что в Швейцарии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Индии.

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