Дело о взрыве в Бейруте: ливанский суд заочно арестовал двух россиян

Бизнесмена из Хабаровска Гречушкина и моряка Прокошева хотят подать в международный розыск

По делу о мощном взрыве в порту Бейрута суд в Ливане заочно арестовал двух россиян и потребовал от Интерпола выдать ордер на их арест.

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Об этом сообщает Lebanon’s National News Agency.

Ливанский судья Фади Саван постановил арестовать бизнесмена из Хабаровска Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева.

Гречушкин владел судном Rhosus, с которого в 2014 году изъяли 2 700 тонн аммиачной селитры. Прокошев был капитаном этого судна.

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Напомним, 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Причиной взрыва стала изъятая с судна Rhosus селитра, которая хранилась на складе в порту шесть лет.

В результате взрыва погибли 220 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.

Читайте все подробности о взрыве в Бейруте, а также смотрите видео взрыва в замедленной сьемке:

Взрыв в Бейруте показали в замедленной съемке

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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