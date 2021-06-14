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Дельта-вариант COVID вдвое увеличивает риск госпитализациии – исследование

14 июня 2021 21:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Существующие вакцины защищают от индийского штамма коронавируса хуже, чем от британского варианта Альфа

Госпитализация при индийском штамме коронавируса. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Госпитализация при индийском штамме коронавируса. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Так называемый индийский штамм коронавируса, которому ВОЗ ранее присвоила название "Дельта", вдвое увеличивает риск госпитализации, а вакцины хотя и защищают от него, но хуже, чем от других штаммов.

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Об этом со ссылкой на профессора эпидемиологии общественного здравоохранения Университета Стратклайда (Шотландия) КрисаРобертсона, передает Reuters.

В ходе исследования рассмотрели 19 543 случая заболевания и 377 госпитализаций среди 5,4 миллиона человек в Шотландии, из которых в 7 723 случаях заражения и 1234 госпитализаций был вариант Дельта.

Согласно предварительным результатам, защита от вакцины против варианта Дельта может быть ниже, чем эффективность против варианта Альфа (британский штамм).

"Если результат теста положительный, то две дозы вакцины или одна доза в течение 28 дней снизят риск госпитализации примерно на 70%", – заявил Робертсон.

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В то же время он отметил, что через две недели после второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech, защита от инфекции, вызванной вариантом Дельта – 79%, по сравнению с 92% защиты от варианта Альфа. А вакцина Oxford-AstraZeneca дает 60% защиты от Дельты и 73% от Альфы.

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Исследователи также предостерегли от использования приведенных ими данных для сравнения вакцин друг с другом из-за различий в когортах, получивших каждый тип прививки, и различий в скорости выработкки иммунитета при использовании этих вакцин.

Ученые подчеркнули, что две дозы вакцины обеспечивают гораздо лучшую защиту от варианта Дельта, чем одна.

О чем еще говорили в Украине и мире 14 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

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