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Не отходить далее 500 метров от дома: Израиль ужесточает карантин

13 сентября, 23:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Карантин будет стоить экономике страны почти 2 млрд долларов

Израиль вводит трехнедельную общенациональную изоляцию, начиная с пятницы, 18 сентября, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 после второй волны новых случаев заболевания. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

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Во время изоляции, которую вводят в сезон еврейских праздников, израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на ограниченное количество рабочих мест, где будет разрешено работать.

"Я знаю, что эти меры дорого обойдутся нам всем. Это не тот праздник, к которому мы привыкли. И мы, конечно же, не сможем отпраздновать это в наших больших семьях", - сказал Нетаньяху.

В результате усиления карантина в Израиле закроются школы и торговые центры, но будут работать супермаркеты и аптеки.

В государственном секторе останутся работать ограниченное количество сотрудников, негосударственные офисы и предприятия не вынуждают закрываться, если они не принимают клиентов.

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Собрания ограничили до 10 человек в помещении и 20 человек на открытом воздухе.

Согласно Министерству финансов Израиля, изоляция обойдется экономике примерно в 6,5 миллиарда шекелей (1,88 млрд долларов).

Напомним, в Умани, в которой в этом году ждут около трех тысяч паломников-хасидов, из-за празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана готовятся к возможным вспышкам коронавируса.

Израильское правительство обратилось к Украине с просьбой строго относиться к паломникам и соблюдению ими карантинных мер безопасности, поскольку в Израиле тоже боятся вспышек инфекции после их возвращения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль карантин коронавирус COVID-19
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