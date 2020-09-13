Не отходить далее 500 метров от дома: Израиль ужесточает карантин

Израиль вводит трехнедельную общенациональную изоляцию, начиная с пятницы, 18 сентября, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 после второй волны новых случаев заболевания. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

Реклама

Во время изоляции, которую вводят в сезон еврейских праздников, израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на ограниченное количество рабочих мест, где будет разрешено работать.

"Я знаю, что эти меры дорого обойдутся нам всем. Это не тот праздник, к которому мы привыкли. И мы, конечно же, не сможем отпраздновать это в наших больших семьях", - сказал Нетаньяху.

В результате усиления карантина в Израиле закроются школы и торговые центры, но будут работать супермаркеты и аптеки.

В государственном секторе останутся работать ограниченное количество сотрудников, негосударственные офисы и предприятия не вынуждают закрываться, если они не принимают клиентов.

В тренде В США растет количество жертв пожаров

Реклама

Собрания ограничили до 10 человек в помещении и 20 человек на открытом воздухе.

Согласно Министерству финансов Израиля, изоляция обойдется экономике примерно в 6,5 миллиарда шекелей (1,88 млрд долларов).

Напомним, в Умани, в которой в этом году ждут около трех тысяч паломников-хасидов, из-за празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана готовятся к возможным вспышкам коронавируса.

Израильское правительство обратилось к Украине с просьбой строго относиться к паломникам и соблюдению ими карантинных мер безопасности, поскольку в Израиле тоже боятся вспышек инфекции после их возвращения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама